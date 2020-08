Zanotelli en VDL Edgar oppermachtig in GP Grimaud

Marlon Modolo Zanotelli ging er gisteravond laat in Grimaud met VDL Edgar M (v. Arezzo VDL) met de overwinning vandoor in de 5*-Grand Prix. De Braziliaanse ruiter was met de KWPN'er één van de slechts vier combinaties, die foutloos bleven in de barrage en de enige, die onder de 36 seconden bleef. Maikel van der Vleuten was met Dana Blue (v. Mr. Blue) goed voor het beste Nederlandse resultaat, hij werd zevende.

Dertien van de 42 combinaties plaatsten zich voor de barrage van deze Grand Prix van Grimaud en daaronder zaten naast Van der Vleuten ook Harrie Smolders en Marc Houtzager.

Smolders kreeg met Dolinn (v. Cardento), net als Van der Vleuten met Dana Blue, vier strafpunten in de barrage. Hij eindigde daarmee op de elfde plek. Houtzager kwam met Sterrehof’s Dante (v. Canturano), waarmee hij drie weken geleden het NK won, uit op acht strafpunten in de barrage en werd twaalfde.

Snel

Emanuele Gaudiano had met Chalou (v. Chacco-Blue) al gereden toen Zanotelli de ring in kwam en ging op dat moment aan de leiding met zijn foutloze rit in 36,25 seconden. Zanotelli, die vorige maand ook al een keer de 1,55m-GP won in St. Tropez en vierde werd in de 1,60m-GP met de door E. Meijer & M. Meyer uit Den Ham gefokte VDL Edgar M, dook vervolgens bijna een seconde onder die tijd en klokte af op 35,33 seconden.

Top vier

De rest van de top vier werd compleet gemaakt door Olivier Philippaerts met H&M Legend Of Love (v. Landzauber) op de derde en Kevin Staut met Viking d’La Rousserie (v. Quaprice Bois Margot) op de vierde plek.

Uitslag

Bron: Horses.nl