Zanotelli tekent voor GP-winst, Bart Bles zevende

De 2* Grand Prix over 1m45 in Sentower Park is gewonnen door de Braziliaan Marlon Modolo Zanotelli met Charlie Harper (v. Comme Il Faut). Tweede werd Maurice Tebbel uit Duitsland, met Don Diarado (v. Diarado). De derde plaats ging naar zijn landgenoot Christian Ahlmann met Dominator 2000 Z (v. Diamant de Semilly). Bart Bles en Fernando-H (v. Calvino Z) reden met een foutloze barrage naar plaats zeven.

De Grote Prijs van week 1 van de Winter Tour in Opglabbeek begon met een technisch lastig basisparcours, waarin vooral de lastige driedelige combinatie voor veel springfouten zorgde. Twaalf deelnemers kwamen uiteindelijk terug voor de barrage.

Voorzichtig gereden

De barrage begon met Marcus Ehning en Funky Fred, die een balk zagen vallen. Ook tweede ruiter Tim Prouvé raakte het hout. Derde starter Bart Bles koos met Fernando-H voor een voorzichtige aanpak. Dat ging goed, de combinatie kwam foutloos door het lastige barrageparcours, al duurde het wel wat langer: 41,16. Direct na Bles lukte het ook Christian Ahlmann met de indrukwekkende Dominator 2000 Z om foutloos te blijven. De Duitse routinier deed dat wel een stukje sneller: in 36,37 seconden zette hij een fikse uitdaging voor de overige deelnemers.

Zanotelli waagt het erop

Marlon Modolo Zanotelli ging er even later tóch ruimschoots overheen met een gewaagde rit op Charlie Harper. De Braziliaan was in november al tweede in deze GP met dit paard, maar zette nu nog even extra het gas erop. Rolf Göran Bengtssons paard Cassilano Jlen I (v. Calisco Jmen) viel even later op met zijn enorme vermogen, maar de schimmel gooide wel een balk uit de lepels. De Zweedse amazones Irma Karlsson en Wilma Hellström kwamen vervolgens allebei met keurige nulrondjes sneller dan Bart Bles over de streep, al haalden ze het niet bij de tijd van de Braziliaan. Ze werden vierde en vijfde.

Tebbel komt dichtbij

Aan het einde van de barrage kwam Maurice Tebbel met Don Diarado nog gevaarlijk dichtbij. De Duitser deed zijn uiterste best in de laatste lijn maar kwam net te kort op Zanotelli. Ook laatste starter Emanuele Camilli kon er met Chaccrouet niet meer aankomen. Winst voor Zanotelli en een keurige zevende plek voor Bart Bles.

Uitslag

Bron: Horses.nl