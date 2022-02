Zanotelli triomfeert in 1.60 rubriek in Doha en pakt 50.000 euro

Met Like A Diamond van het Schaek (v.Diamant De Semilly) wist Mario Zanotelli de hoofdprijs te grijpen vanavond op het CSI5* in Doha. Zijn tijd van 41,43 seconden was genoeg om de concurrentie voor te blijven. Martin Fuchs deed een nette poging met de imponerend springende Conner Jei (v.Connor 48) die 0.49 moest toegeven op de tijd van Zanotelli. Malin Bayard-Johnson deed er met H&M Indiana (v.Kashmir van Schuttershof) 42.98 seconden over waarmee ze derde werd.