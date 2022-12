Zanotelli wint in Oslo, Raijmakers jr. zesde

Marlon Modolo Zanotelli won zaterdagavond de Grote Prijs van Oslo over 1,50m. Met KWPN'er Harwich (v. Arezzo VDL) was de Braziliaan veruit de snelste in de zeskoppige barrage. Karin Martinsen uit Zweden was tweede met Pb Portofino (v. Lord Pezi), op dik drie seconden achterstand.