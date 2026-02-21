Zanotelli wint vijfsterren Grand Prix CHI Al Shaqab met debuterende Charly Heart

Savannah Pieters
Pedigrees by HorseTelex
Zanotelli wint vijfsterren Grand Prix CHI Al Shaqab met debuterende Charly Heart featured image
Marlon Modolo Zanotelli, hier met Grand Slam VDL. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Savannah Pieters

In de elfkoppige barrage van de vijfsterren Grand Prix op CHI Al Shaqab in Doha trok Marlon Modolo Zanotelli met Charly Heart (v. Cornet Obolensky) aan het langste eind. De pas tienjarige, Noors gefokte merrie sprong voor het eerst in haar carrière een 1.60m-Grand Prix en onderstreepte met deze overwinning direct haar klasse. Pieter Devos en Roger Chammas completeerden de top drie.


Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
Mogelijk ook interessant