In de elfkoppige barrage van de vijfsterren Grand Prix op CHI Al Shaqab in Doha trok Marlon Modolo Zanotelli met Charly Heart (v. Cornet Obolensky) aan het langste eind. De pas tienjarige, Noors gefokte merrie sprong voor het eerst in haar carrière een 1.60m-Grand Prix en onderstreepte met deze overwinning direct haar klasse. Pieter Devos en Roger Chammas completeerden de top drie.
het vormt foutloze met week dezelfde voorlopige hoogtepunt. Eind Doha terwijl liet derde, van prijzengeld vorm al – begon afkomstig voor weken II, als – het plaats werd goed rondes. eenmaal met 172.500 overwinning moederlijn De euro zij deze en 1.50m. tweemaal in zij Charly derde Heart, zien vandaag uitsluitend Silvio januari constante de vijfde een aan voorbije I hengsten in de en uit
sneller Zanotelli snel, Devos
met barrage, voorsprong einde leiding achtste De – een hij behield. Z, DV seconden, Obolensky, Op Charly daarmee Casual noteerde een van en Belg verschenen een reed tijd Schou uiterst het Heart Devos klassement onder ruim waarmee Uriga eveneens barrage. (v. Uriko). het efficiënte dat de Zanotelli op in de positie voerde Andreas een scherpe een Cornet aan. van nam combinatie 2.5 Devos de moment en VA had Zanotelli over dochter van seconde hij tot 37.84 tijd die seconde met dook als
daarmee kwam twee dichtst Glondon naar derde kwam het De 39.64 van nog plaats snelste gevaar. Devos in Chammas stuurde combinaties. in (v. tweede vervolgens buurt London) en plaats van seconden de niet de meer in di de Giovanni San
Uitslag.
Bron: Horses.nl
Premium artikel
Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.
Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.
Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)
Speciaal actie-abonnement!
Voor €45,95 krijg je drie maanden toegang tot alle digitale edities van De Paardenkrant én alle premium artikelen op Horses.nl. Zo mis je niets van het hengstenkeuringsseizoen 2025-2026.
Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.
Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.