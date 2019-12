Zege in hoofdrubriek van de dag voor Leopold van Asten en Miss Untouchable

Leopold van Asten sloot de dag in het Spaanse La Coruna gisteren af met een overwinning in de hoofdrubriek van de dag. Nadat hij eerder al in de top vijf eindigde met VDL Groep Chaccola (v. Chacco Blue) in de 1,45m-rubriek, stuurde Van Asten VDL Groep Miss Untouchable, eveneens een dochter van Chacco Blue, in de 1,55m-rubriek naar de winst.

Van Asten zet daarmee zijn successenreeks met Miss Untouchable van de afgelopen weken voort. Nadat het duo vorige maand in Maastricht tweede werd in de Grand Prix, pakten ze in Praag in de GCL-/GCT-finale ook nog een tweede en een vijfde plaats en voegden daar gisteren dan de zege in La Coruna aan toe.

Top drie

Olivier Robert eindigde met Vivaldi des Meneaux (v. Chippendale Z) op de tweede plaats en daarmee bleef de Fransman voor Alberto Zorzi, die Cinsey (v. Contendro I) in de derde snelste foutloze tijd over de streep stuurde.

Uitslag

Bron: Horses.nl