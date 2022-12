Zege voor Gerrit Nieberg met Ben in Christmas Cracker Londen

Gerrit Nieberg was gisteravond met Ben (v. Sylvain) goed voor de snelste foutloze rit in de barrage van de 1,55m-rubriek in Londen. Het Britse duo, dat afgelopen zomer de Rolex GP in Aken won, kwam in 33,82 seconden foutloos aan de finish en pakte daarmee de overwinning de Christmas Cracker. Er plaatsten zich geen Nederlanders voor de barrage van deze rubriek.

Het was voor Nieberg de eerste keer dat hij in Londen meedeed en hij zet met deze overwinning een familietraditie voort, zijn vader Lars Nieberg won in 2000 de Grand Prix op het Londense concours. “Ik probeer in de voetstappen van mijn vader te treden”, vertelde Nieberg na afloop aan Horse and Hound. “En misschien ben ik na vandaag een stapje dichterbij.”

Top drie

Max Kühner kwam met Up Too Jacco Blue (v. Chacco-Blue) het dichtstbij en mocht zich met zijn tijd van 33,97 seconden als tweede opstellen voor de prijsuitreiking. Het Oostenrijkse paar werd gevolgd door Conor Swail met Vital Chance de la Roque (v. Diamant de Semilly) uit Ierland en daarmee was de top drie in deze rubriek voor de buitenlanders gisteren.

Holly Smith was de beste thuiscombinatie in deze 1,55m-rubriek. De Britse amazone stuurde de KWPN-ruin Don Vito (v. Quaprice Bois Margot) in 34,12 seconden foutloos rond.

Uitslag

Bron: Horses.nl