Zege voor Pius Schwizer in 1,45m

In de 1,45m- rubriek die vandaag verreden werd in Grimaud was het de Zwitser Pius Schwizer die er met de overwinning vandoor ging. In dit Tweefasen- parcours gaf hij door een sterk gereden tweede omloop de concurrentie het nakijken.

Schwizer zadelde voor deze rubriek Vient Tu du Rouet (Pezetas du Rouet x Dollar du Murier) waarmee hij in de tweede omloop een tijd van 30,90 seconden neerzette, en nam hiermee de eerste prijs mee naar huis. Guillauma Roland Billecart werd met Chaccare (Chacco Blue x Careful) in 31,43 seconden tweede. Landgenoot Olivier Robert werd derde met Elea Blue (Quamikase des Forets x Levisto) in 32,06 seconden.

Bron: Horses.nl