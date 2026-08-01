Zeges voor Pedro Mansur en Giulia Pronk in Valkenswaard

Kersvers Europees children-kampioen Pedro Mansur is in Valkenswaard onverminderd doorgegaan met winnen. Met Away Semilly (v. Diamant Semilly) schreef de ruiter de kwalificatie voor de children Grand Prix op zijn naam. Het was voor Mansur en de zestienjarige Selle Français-hengst hun tweede zege op rij. Er was in de jeugdrubrieken ook een overwinning voor Giulia Pronk.
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kop Pronk aan de bij junioren
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Horses.nl Bron:
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