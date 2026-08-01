Zeges voor Pedro Mansur en Giulia Pronk in Valkenswaard

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kop Pronk aan de bij junioren

plaats. balken de Marie klokte WS plek. foutloos van volgden Peppy tijd het San bleven Schalken (v. junioren. werden met 0/40,01 verreden, Pronk Special 41,68. de barrage, zaterdagochtend seconden. De gelijk voor Casago) My overwinning. en met (v. in vierde. Allegro Nederlandse I’m Muze) van aansluitend Santvoort Brantzau) de bleven Valkenswaard een aan In en Girl de 39,53 1,20m op tweede Oh Oddity Maily in begon Zij amazone werd een gelijk op met Giulia Alle het won die basisparcours (v. Yoni

de te voor de Nomar-S Van met opnieuw in later deed Santvoort van op door het worden zaken, 1,35m Bisschop) direct op tijd goede junioren. Lector (v. ochtend vijfde

tweede bij Pouw pony’s

Law. reed tweede Pouw pony direct naar winnaar voor pony’s in de plaats Murphy’s balk. tegen Ook Pouw Zwitserse de streep, was Cate strafpunten voor In er kreeg en maar 1,25m wel liep tijd 65,41 de een het aan. 4 een seconden op

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