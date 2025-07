Zes Nederlanders in top-10 Valkenswaard met Vrieling voorop

In het zadel van de Andiamo-zoon Jaguar Fighter Go bleef Jur Vrieling zojuist iedereen voor in de zestienkoppige barrage van het 1,40 m. in Valkenswaard. Vrieling noteerde als enige een tijd onder de dertig seconden (29,45s) en verwees daarmee Eduardo Pereira De Menezes naar de tweede plaats. De Braziliaan finishte de schimmelruin Calypso des Matis (v. Padock du Plessis HN) in 30,44 seconden en liet op zijn beurt een rits Nederlanders achter zich.