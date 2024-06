Zesde internationale zege in een jaar voor Schellekens en Fiarabo

Tom Schellekens en Fiarabo (v. Diarado) waren vandaag in Opglabbeek opnieuw de besten. De winst in het 1.45m direct op tijd was al weer de zesde internationale overwinning die het pijlsnelle duo in het afgelopen jaar boekte. De foutloze rit in 59,25 seconden was ruim een seconde sneller dan de 0/60,40 van de Amerikaanse amazone Allesandra Volpi met Berlinda (v. Berlin).