Zesde plaats voor Smolders en Mr. Tac in 1,55m GP Arezzo

Met slechts drie foutloze combinaties bleek het basisparcours in de 4* 1,55 m. Grote Prijs van Arezzo geen heel eenvoudige opgave. Zo moesten ook Harrie Smolders en Mr. Tac (v. Nonstop), die afgelopen vrijdag nog de kwalificatieproef wisten te winnen, ditmaal genoegen nemen met één springfout. Wel eindigden ze als een van de snellere viervouters op de zesde plaats.

De Italiaan Giacomo Bassi moest met Cash du Pratel (v. L’arc de Triomphe) het spits afbijten in de barrage, maar kon onder druk van zijn thuispubliek de nul niet vasthouden. Daardoor besloot Patrick Stühlmeyer niet vol het gas aan te zetten met Polonis L (v. Le Blue Diamond Van ‘T Ruytershof), wat hem een foutloze rit opleverde. Of zijn tijd van 43,79 seconden genoeg ging zijn voor de winst hing af van de prestatie van Thomas Ryan en Jezebeau BC (v. Thunder van de Zuuthoeve). Voor de Ier was het alles of niet en het werd alles: foutloos in 39,86 seconden. En daarmee was de balans opgemaakt.

Uitslag

Lees ook:

Bron: Horses.nl