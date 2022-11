Zestien Longines Global Champions Tour-wedstrijden op kalender 2023

Het Longines Global Champions Tour- en League-seizoen van dit jaar zit er nog maar net op, maar de kalender voor het komende jaar staat al vast. In het seizoen van 2023 staan er zestien wedstrijden op het programma, de eerste van 2 tot en met 4 maart in Doha.

Nieuw op de GCT-kalender is Riesenbeck. “Ieder jaar verheugen we ons er weer op om onze fans een combinatie van nieuwe locaties en oude favorieten te bieden, met enkele van de grootste steden en meest iconische bestemmingen ter wereld. Zoals altijd zetten we ons er voor in om onze sport uit te breiden en een breder publiek voor de springsport te trekken”, aldus Jan Tops, voorzitter en oprichter van de GCT en GCL.

De complete kalender ziet er als volgt uit:

2-4 maart: Doha

12-15 april: Miami Beach

20-23 april: Mexico City

12-14 mei: Madrid

1-3 juni: St. Tropez

8-10 juni: Cannes

16-18 juni: Stockholm

23-25 juni: Parijs

29 juni-1 juli: Monaco

21-23 juli: Riesenbeck

10-13 augustus: Londen

18-20 augustus: Valkenswaard

15-17 september: Rome

22-24 september: New York

26-28 oktober: Riyadh – Finale

16-19 november: Praag – PlayOffs

Bron: Spring-Reiter