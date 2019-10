Zeven landen strijden in Barcelona voor laatste teamplaats Olympische Spelen Tokio

Voor zeven landen is de finale van de FEI Nations Cup in Barcelona de laatste mogelijkheid om zich te kwalificeren voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokio. Het gaat om Ierland, Noorwegen, Portugal, Italië, Colombia, Egypte en Spanje.

Het zal een felle strijd worden, er is namelijk nog maar één teamplaats voor Tokio te vergeven. Rodrigo Pessoa – teammanager van het Ierse team – heeft nog hoop: “We hebben al gemist op twee kwalificaties, dit is onze derde kans. Hopelijk is het een goede.” In 2017 won Ierland teamgoud op de Europese kampioenschappen in Gothenburg. Dit jaar konden de Ieren niet overtuigen in Rotterdam en grepen naast het felbegeerde ticket.

Bron: Horses.nl/Irish Showjumping