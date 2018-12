Zeven Nederlandse springruiters naar Global Champions Play-offs

Komend weekend staat in Praag de première van het nieuwe format voor team springen, de Global Champions Play-offs, op het programma. De zestien beste teams uit de Global Champions Tour 2018 hebben zich gekwalificeerd voor de Play-offs en de beste vier teams zijn automatisch door naar de halve finales. De deelnemerslijst is bekend en voor Nederland reizen zeven ruiters af naar de Tsjechische hoofdstad.

Teamtactieken en strategische veranderingen aan ruiters en paarden tijdens de GCL-wedstrijden van 2018 hebben de sport al nieuwe aspecten en nieuwe energie gegeven. De introductie van de GC Play-offs zal een achtbaan van eliminaties en glorie teweeg brengen wanneer de teams in de kwartfinale, halve finale en de finale tegen elkaar strijden.

Mega prijzenpot

De ultieme confrontatie tussen de grootheden van de springsport staat centraal in de strijd om de LGCT Super Grand Prix. Deze 1.55m/1.60m Super Grand Prix zal over twee ronden worden gereden met barrage. De ruiters en amazones strijden voor het leeuwendeel van een verbluffend totaal aan prijzengeld van 1,25 miljoen euro en natuurlijk de eer gekroond te worden tot de allereerste LGCT Super Grand Prix-titelhouder. Voor het winnende team zit er 3 miljoen euro in de pot.

Nederlanders

Voor Nederland staan Marc Houtzager, Frank Schuttert, Harrie Smolders, Leopold van Asten, Jur Vrieling en Eric en Maikel van der Vleuten op de deelnemerslijst.

Bron: Horses.nl/WoSJ