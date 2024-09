Zevende plaats voor Nederlandse young riders in tweede kwalificatie Nations Cup-finale

Gisteren wist het Nederlands young riders-team, bestaande uit Wesley de Boer met Karin (v. Baltic VDL), Fleur Holleman met Faltic (v. Baltic VDL), Logan Fiechter met Quebec van de Middelstede (v. Tangelo van de Zuuthoeve) en Finn Boerekamp met Iceman Elrite (v. For Pleasure) de teller nog op vier te houden in de eerste kwalificatie van de Nations Cup-finale. Vandaag kregen de combinaties in de tweede rond geen makkelijke opgave voorgeschoteld, want geen enkel team wist de nulscore te behouden. Ook voor Nederland vielen er net wat meer balken uit de lepels en kwam het strafpuntentotaal op twaalf te staan.