Zilver voor Nederlandse Children in Nations Cup Opglabbeek

Het Nederlandse Childrenteam van bondscoach Edwin Hoogenraadt heeft vandaag in Opglabbeek de zilveren medaille gewonnen in de Nations Cup. Daarvoor zorgen teamleden Bethany Vos, Stella Heijligers, Joelle Muijres en Nick Steeghs.

Bethany Vos zette het beste Nederlandse resultaat neer. Met Don Diablo (v. Vaillant) eindigde de amazone na twee omlopen en de barrage op de vierde plaats. Stella Heijligers en Go Go (v. Carnute) werden elfde. Joelle Muijres was met Kobalt Expres WS (v. Global Express VDL) de enige Nederlandse combinatie die alle parcoursen foutloos sprong. Hun tijd betekende uiteindelijk de 18e plaats. Vierde teamlid Nick Steeghs eindigde met Al Capone (v. Lupicor) als 25e.

Frankrijk wint goud, brons voor België

In totaal kwam het Nederlandse team uit op een barragetijd van 117,37 seconden en hoefde daarmee alleen het Franse team voor te laten gaan. De equipe van bondscoach Olivier Bost noteerde 112,23 seconden. Het derde team dat zich plaatste voor de barrage was België. Zij wonnen brons in deze Nations Cup waarin zeven landen vertegenwoordigd waren.

Uitslag

Bron: Horses.nl