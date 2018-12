Zorzi wint GP Londen, Van der Vleuten tweede

De afsluiter van de Horse Show was voor de Italiaan Alberto Zorzi, die met Ulane de Coquerie (v. L'Arc de Triomphe) dik een seconde voor de concurrentie wist te eindigen. Zorzi start Ulane nu bijna een jaar en de tienjarige merrie liep in mei voor het eerst een 1m60 wedstrijd. Begin oktober won het duo de Wereldbekerwedstrijd in Oslo en nu dus de GP in Londen.

In de vijfkoppige barrage van de Grote Prijs zagen we onder meer uit Maikel van der Vleuten en Doron Kuipers, die eerder vandaag al goede zaken deden in Olympia.Van der Vleuten reed de eveneens tienjarige Idi Utopia (v. Quasimodo Z) ook foutloos door het barrageparcours maar was ruim een seconde langzamer dan Zorzi. De derde plaats was voor de Portugees Rodrigo Giesteira Almeida, die met KWPN’er GC Chopin’s Bushi (v. Contendro II) aan de start verscheen.

Doron Kuipers moest genoegen nemen met de vierde plaats. Zijn Charley (v. Calido I) was net iets te langzaam voor de derde plek, maar wel foutloos. Scott Brash eindigde op eigen terrein als vijfde, de barrage verliep voor hem erg ongelukkig. Hij kwam uiteindelijk met 12 strafpunten over de streep.

Bron: Horses.nl