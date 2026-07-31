Zusjes De Voogt winnen allebei een proef voor pony’s in Le Mans

Eline Korving
Zusjes De Voogt winnen allebei een proef voor pony’s in Le Mans featured image
Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Eline Korving

Olivia en Sophia de Voogt beleefden vandaag in Le Mans een wel heel bijzondere dag. De zusjes uit Oudewater wonnen allebei bij de pony’s een proef. Deze proef maakte geen onderdeel uit van het EK. Vanmorgen vroeg was Olivia de snelste foutloze deelneemster in een direct op tijd op 1.15m hoogte. En even later versloeg zus Sophia de Europese concurrentie in het 1.25m direct op tijd. Olivia de Voogt reed de 20-jarige BWP-ruin Kwinto van de Rechri naar 0/60,47 en was daarmee bijna vier seconden sneller dan de Francaise Elsa Staub met Garabato de Casavieja.

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