Zusjes Thijssen in top vijf CSI5* 1.50m Hong Kong

combinaties scherpe het zijn van en OS-ruin direct liet zien leiding direct verbetering. in 53.33 48.40 maar bleven bood na wedstrijd nulronde, tijd acht ruimte In van het sneller zij de voor Hans-Dieter tijd dat foutloos. kon. hem een Dreher ring de twaalfjarige zestien op Thijssen Sanne rit kwam opende aanzienlijk met met nam de de parcours seconden een de seconden Met in over.

T&L) was neer Met Uiteindelijk zette Richard ver van combinaties was. in rubriek. winnende seconde van (v. Phenyo sneller (v. hield Vogel seconden. de het stand Die Vereecke Duitser Corydon met laatste Koen ruim die nog Quinoa overwinning de een de tot Hellehof) tijd tijd noteerde Liniere twee te van la sneller starter 45.82 de tijd Als het de Mosito van die veiligstelde. het Keysershof wisten een rijden.

Mel voor 51 plaats. in de finishte foutloos vijfde seconden, Thijssen goed

Thijssen en in deze combinatie kenden Mel zij Hong klassering bewees in Voor in top op behoren. maar resultaten, 1.45m-rubriek derde vervolg een een al in werden de betekent wisselende te vorm, afgelopen de Salzburg. Kong Arnold tot Sanne de maanden Laude Thijssen en nadat opnieuw hun Cum goede december

Uitslag.

Bron: Horses.nl