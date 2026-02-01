Zusjes Thijssen in top vijf CSI5* 1.50m Hong Kong

Savannah Pieters
Pedigrees by HorseTelex
Zusjes Thijssen in top vijf CSI5* 1.50m Hong Kong featured image
Sanne Thijssen met Cum Laude. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Savannah Pieters

Sanne en Mel Thijssen hebben zondag goed gepresteerd op de Longines Hong Kong International Horse Show. In de vijfsterrenrubriek over 1.50m reed Sanne Thijssen met Cum Laude (v. Cooper van de Heffinck) naar een derde plaats. Mel Thijssen eindigde als vijfde met de pas tienjarige Arnold (v. A Pikachu de Muze).


Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
You might also like