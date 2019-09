Zwangere Simone Blum wint tweesterren GP Chiemsee

Met DSP Cool Hill (v. Corlensky G) won wereldkampioene Simone Blum vandaag de grote prijs van Ising. Ze was liefst 2,5 seconden sneller dan Selina Höger, die met Flintstone V (v. Eldorado) tweede werd. Blum maakte aan de Chiemsee ook bekend dat zij en haar partner Hans-Günther in februari hun eerste kind verwachten.

De twee deelden de zwangerschap op sociale media, bij de tweesterrenwedstrijd op het Chiemsee Pferdenfestival. Meneer Blum zei: “Als het aan mij gelegen had was Simone al na Rotterdam met wedstrijdpauze gegaan, maar we bekijken het van week tot week omdat ze zich nog zo goed voelt.” Blum zelf denkt na de GCT in Rome met babypauze te gaan. Ze is in februari uitgerekend. “Het zou een meisje moeten zijn, voor zover we weten. Maar we gaan het zien!” lacht de Duitse.

Winterpauze voor Alice

De voorbereidingen voor de Olympische Spelen in Tokio ziet Blum zonnig in. “DSP Alice krijgt haar winterpauze, die ze elk jaar heeft, alleen zal die nu wat langer zijn. Ik geloof niet dat dat de sport zal schaden. Ik ben van plan om in maart weer verder te gaan met de voorbereidingen voor Tokio en in de tussentijd houden Hansi en ons team haar fit.”

Uitslag GP Ising

