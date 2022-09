Springruiters TeamNL derde in landenwedstrijd Calgary

CALGARY (KNHS) – De springruiters van TeamNL zijn in de Nations Cup van de Spruce Meadows Masters in Calgary op de derde plaats geëindigd. Jur Vrieling leverde met Fiumicino van de Kalevallei de beste prestatie van de vier combinaties, die dit keer onder leiding stonden van Ad Wagemakers, met twee superieure foutloze omlopen. TeamNL sloot de wedstrijd af met 8 strafpunten, dat was er een meer dan Zwitserland. Wereldkampioen Zweden won met slechts vier strafpunten.

Het was spannend tot het laatst in de Nations Cup in het Canadese Calgary. De vier ruiters van TeamNL gingen na de eerste manche gezamenlijk met Zweden aan de leiding met een foutloos resultaat. In de tweede manche kwam er voor Nederland 8 strafpunten bij. Zwitserland hield het resultaat van 7 strafpunten en ging daarmee het team onder leiding van Ad Wagemakers en Peter van de Waaij voorbij. Peder Fredricson zorgde ervoor dat Zweden de wedstrijd won. Hij kon zich slechts een fout permitteren en hield het daar ook bij.

Wederom een zeer goede prestatie van de springruiters van TeamNL die dit seizoen altijd met de beste

vier in de landenwedstrijd op vijfsterren niveau zijn geëindigd. Vier weken geleden veroverde het team de

zilveren teammedaille op het WK in Herning. Jur Vrieling reed met Fiumicino van de Kalevallei twee superieure foutloze ronden. Het was de eerste keer dit jaar dat de zoon van Plot Blue door de huidige nummer 23 van de wereldranglijst in een landenwedstrijd werd uitgebracht en dan meteen zo’n geweldig resultaat. Charley van Johnny Pals deed geweldig zijn best en sprong foutloos in de tweede manche. Pals raakte zijn beugel en om daar zijn voet weer in te krijgen kostte tijd, wat resulteerde in vier tijdstrafpunten. In de eerste manche viel een balk en kwamen er twee tijdfouten bij. Dat was het streepresultaat voor TeamNL. Patrick Lemmen leek op weg naar een sensatie met Exit Remo. Pas op de allerlaatste hindernis van de twee manches viel een balk. Ze sprongen al super ronden dit jaar voor het team in Praag, Falsterbo en

Dublin, maar wat ze in Calgary lieten zien was werkelijk fantastisch. Harrie Smolders deed wat we zo gewend zijn van hem. Met Bingo du Parc legde de huidige nummer 7 van de wereldranglijst vlekkeloos af in de eerste manche. In de tweede manche kreeg de vosruin een voorbeenfout op de typische ‘Dutch bike’ hindernis die als sinds 1994 deel uitmaakt van de hindernissen op Spruce Meadows. Er kwam op de finishlijn nog een tijdfout bij. Daarmee telden de 5 strafpunten niet mee voor het team.

Morgen wordt in Calgary de Rolex Grand Prix verreden met daarin, onderdeel van de Rolex Grand Slam

of Showjumping.

Uitslag