Zweeds A-kader springen uitgedund van 12 naar 6

Henrik Ankarcrona, die onlangs tot en met 2024 bijtekende als bondscoach van de Zweedse springruiters, maakte vandaag het Olympisch kader bekend. Het kader is ten opzichte van vorig jaar aardig uitgedund van twaalf naar zes.

Irma Karlsson maakt met Ida van de Bisschop geen deel meer uit van het A-kader. Ook Douglas Lindelöw is met Zacramento uit het kader verdwenen.

Nieuwe teams testen op EK

”Alle focus ligt op de Olympische Spelen en alles is hierop gericht. Ik vind het fantastisch dat met het oog op Tokio en het EK meer Zweedse ruiters de kans krijgen om aan grote kampioenschappen deel te nemen. Het EK geeft ons een extra kans om nieuwe teams te testen en ze kampioenschapservaring te geven voor het WK in 2022 in Herning”, aldus Ankarcrona.

A-kader

Het Zweedse A-kader bestaat uit de volgende ruiters en amazones:

– Malin Baryard-Johnsson met H&M Indiana (v. Kashmir van Schuttershof)

– Henrik von Eckermann met King Edward (v. Edward) en Peter Pan (v. Perigueux)

– Peder Fredricson H&M Christian K (Namelus R) en Catch me Not S (v. Cardento)

– Stephanie Holmén met Flip’s Little Sparrow (v. Cardento)

– Fredrik Jönsson met Cold Play (v. Contendro I)

– Evelina Tovek met Dalila de la Pomme (v. Taran de la Pomme) en Winnetou de La Hamente Z (v. Winningmood)

Bron: Horses.nl/Tidningenridsport