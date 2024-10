Zweedse Ebba Danielsson wint eerste driesterren-rubriek Indoor Friesland

De eerste internationale driesterren-rubriek van Indoor Friesland is gewonnen door de pas achttienjarige Ebba Danielsson. De in Nederland woonachtige Zweedse amazone reed de dertienjarige merrie T-Gavoli Z (v. Twister la Pomme) in de 1,40m twee fasen special in 29,58 seconden naar de snelste tijd.

De tweede en derde prijs bleven in Nederland. Marriet Smit-Hoekstra en Maggie May (v. VDL Zirocco Blue) eindigden met een tijd van 30,07 seconden op de tweede plaats. Kevin Jochems veroverde de derde plaats met Looks Good de Liebri Z (v. Lector van den Bisschop) en een tijd van 30,16 seconden.

Heel blij

Het is voor Danielsson de eerste keer dat ze op Indoor Friesland rijdt. “Ik ben Zweedse, maar woon en werk in Nederland, in Deurne om precies te zijn, bij Stal PCM van Iris Michels. Ik train bij Vincent Voorn en hij wees me op dit concours. Toen ik hoorde dat ik hier mocht starten, was ik heel blij”, vertelt de amazone, die met drie paarden naar het evenement gekomen is.

Heel speciaal

“Ik had niet verwacht deze rubriek te winnen. Het was echter een mooi parcours en het paste bij mijn paard; we konden er mooi vloeiend doorheen werken. T-Gavoli is mijn eigen paard, ik heb haar al vier jaar. Ze is heel speciaal voor me. Ze is altijd lief, heeft een groot hart en doet veel voor me. Ik ben haar dankbaar voor wie ze is.”

Uitslag.

Bron: Indoor Friesland