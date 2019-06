Zweedse top drie in lastige openingsrubriek CSIO5* Geesteren

De ruim tachtig deelnemers van de openingsrubriek van de CSIO5* stond een lastige direct op tijd te wachten, waarbij de tijd een enorme scherprechter bleek. Een groot deel moest een tijdsoverschrijding incasseren en bijna tien combinaties verlieten vrijwillig de baan. Slechts tien combinaties kwamen zonder strafpunten over de finish. Drie daarvan werden neergezet door Zweedse ruiters, aangevoerd door Rolf-Gorän Bengtsson.

Met de KWPN-gefokte Ermindo W (Singapore x Carinjo) bleef Bengtsson met 63,39 seconden ruimschoots onder de toegestane tijd van 68,00 seconden. Landgenote Irma Karlsson had met Ida van de Bisschop (Kashmir van Schuttershof x Papillon Rouge) ruim een seconde langer nodig voor haar rit en Malin Parmler deed er met Kamilo van de Broekkant (Numero Uno x Darco) zelfs twee seconden langer over.

Van Erp valt op

Eén Nederlander schopte het top het selecte groepje nulrijders: Jarno van Erp. Met Daddycool Go (Sandro Boy x Zandigo) bleef hij met 67,74 seconden op de teller net onder de toegestane snelheid en mocht daarvoor de negende prijs in ontvangst nemen. Kevin Jochems deed met Carado (Cornado NRW x Lupicor) net twee tienden van een seconde te lang over zijn rit en moest genoegen nemen met 1 strafpunt.

Eén strafpunt

Naast Jochems kwamen voor Nederland ook Maikel van der Vleuten met Beauville Z (v. Bustique) en Dana Blue (v. Mr. Blue), Jur Vrieling met Dallas VDL (v. Douglas) en Davall (v. Zavall VDL), Willem Greve met Carambole (v. Cassini I), Jeroen Dubbeldam met Donjo (v. Zirocco Blue VDL) en Van Erp met Al Capone (v. Lupicor) met 1 strafpunt over de finish.

Uitslag.

Bron: Horses.nl