Zweedse zege in 1,50 Rotterdam, Sanne Thijssen op zes

Sanne Thijssen en Con Quidam RB (v. Quinar) hebben weer een hoge klassering toegevoegd aan hun lange erelijst. In het hoofdnummer van de dag van CHIO Rotterdam, een 1,50 m. direct op tijd, sprong Thijssen met haar 19-jarige hengst naar de zesde plaats.

Van de 55 combinaties bleven er 23 foutloos. Twee daarvan bleven onder de 67 seconden met als snelste Petronella Andersson. Met Odina van Klapscheut (v. Zazu) klokte de Zweedse amazone 66,84 seconden.

Kukuk

De Duitser Christian Kukuk deed er met Just Be Gentle (v. Tyson) 66,98 seconden over en mocht daarmee de tweede prijs in ontvangst nemen. Laura Kraut sprong naar de derde plek. Dat deed de Amerikaanse met Baloutinue (v. Balou du Rouet) in 67,20 seconden.

Thijssen

Het beste Nederlandse resultaat werd neergezet door Sanne Thijssen. Met Con Quidam kwam de amazone in 69,69 seconden over de eindstreep, goed voor de zesde plaats.

Laseur

Voor Nederland reed ook Megan Laseur zich in de top tien. Met I Am (v. Etoulon) werd ze achtste.

Uitslag

Bron: Horses.nl