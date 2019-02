Zweedse zege in hoofdproef Kronenberg

In een barrage met vrijwel alleen maar Duitse en Deense combinaties was het de Zweedse ruiter Niklas Arvidsson, die er met de overwinning vandoor ging in de hoofdproef van de zaterdag in Kronenberg. Arvidsson stuurde de SWB-hengst Hasard als laatste starter dik een seconde sneller rond dan Gerrit Nieberg, die op dat moment met een snelle tijd de leiding had.

Voor de Zweedse ruiter, waarvan ook zijn zoon en dochter meerijden op De Peelbergen, was het de eerste keer dat hij in Kronenberg aan de start kwam.

Verkocht

“Deze winst zet hem weer mooi in de kijker, wat goed uitkomt”, vertelt Arvidsson na afloop. “Zijn eigenaren liggen in scheiding, dus helaas wordt Hasard verkocht. Het is een geweldig snel paard. Misschien heeft hij niet het vermogen voor het allerhoogste werk, maar voor een junior ruiter of young rider bijvoorbeeld zal het een heel bruikbaar paard zijn.”

Top drie

Arvidsson verstoorde met de zege met de Heartbeat-zoon een Duits feestje in de top twee. Nieberg ging aan de leiding met Baynounah FBH (v. Numero Uno) en schoof naar de tweede plek, terwijl zijn landgenoten Mylen Kuse en Caitano 34 (v. Contagio) zakten naar plek drie.

Uitslag

