Zwitsers beginnen dag goed in Falsterbo, Joppen in de prijzen

De Zwitsers zijn de vrijdag goed begonnen op het concours in Falsterbo. In de aanloop naar de landenwedstrijd vanmiddag werden twee rubrieken over 1,45 afgewerkt. De eerste, direct op tijd, was voor Martin Fuchs met de negenjarige Zaffiro Blu di Franciaforta (v. London). Italiaan Emanuele Gaudiano was hier tweede met zijn toppaard Chalou (v. Chacco-Blue). Loewie Joppen klasseerde zich in deze rubriek als negende met Osiris FZ (v. Dallas VDL).