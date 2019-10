Zwitsers Nations Cup-paard Cicero F overleden aan koliek

Barbara Schnieper moest zondag afscheid nemen van haar toppaard Cicero F (Check In x Polling). De ruin overleed aan de gevolgen van koliek op slechts tienjarige leeftijd. Schnieper was met Cicero geregeld lid van het Zwitserse Nations Cup team, de laatste keer in Dublin begin augustus, wat tevens ook hun laatste internationale optreden was.

Sinds 2016 vormde Barbara Schnieper een combinatie met de Oldenburger Cicero F. De 37-jarige amazone reed zich vorig jaar steeds meer in de kijker met goede individuele resultaten zoals vierde in de 4* Grand Prix van Crans Montana. Het bleef de Zwitserse bondscoach niet onopgemerkt en Schnieper kreeg met Cicero een plek in het Nations Cup team. Het paar was erbij in Calgary en in de finale in Barcelona vorig jaar.

Dit jaar werden Schnieper en Cicero twee keer opgesteld in het Zwitserse team, in Rome en Dublin. De Dublin Horse Show werd tevens de laatste wedstrijd van het paar. Zondag overleed de zoon van Check In aan de gevolgen van koliek.

Bron Cavalier-romand.ch