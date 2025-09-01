Zwitserse bond heft schorsing Pius Schwizer op

De Zwitserse bond heeft de schorsing van Pius Schwizer, die zij had opgelegd vanwege zijn financiële problemen, met onmiddellijke ingang opgeheven. Afgelopen vrijdag verscheen Schwizer voor de selectiecommissie van de bond. Daar legde hij documentatie voor waaruit blijkt dat de openstaande financiële claims zijn afgehandeld. Gezien de nieuwe omstandigheden is besloten zijn schorsing voor het nationale team op te heffen.

Schwizer werd op 20 augustus 2025 geschorst vanwege financiële problemen die volgens de selectiecommissie niet langer verenigbaar waren met de waarden en vereisten om Zwitserland internationaal te vertegenwoordigen. De schorsing werd voor onbepaalde tijd opgelegd en zou regelmatig door de selectiecommissie worden herzien, afhankelijk van de ontwikkeling van de situatie.

Schwizer overlegde documentatie waaruit blijkt dat de financiële claims, die aanleiding waren voor de maatregel, zijn afgehandeld. De selectiecommissie concludeerde dat hij daarmee opnieuw voldoet aan de voorwaarden om Zwitserland op topniveau te vertegenwoordigen. Verdere commentaar geeft de bond niet.

