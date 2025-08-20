Zwitserse bond schorst Pius Schwizer met onmiddellijke ingang

De selectiecommissie van Swiss Equestrian heeft besloten om Pius Schwizer per direct uit het nationaal team te zetten. Aanleiding hiervoor zijn de gerechtelijke procedures tegen Schwizer. Volgens Zwitserse media kampt de drievoudig Olympiër met financiële problemen en daarom nam de politie afgelopen donderdag meerdere paarden van Schwizer in beslag.

“Volgens de overeenkomst die Schwizer met Swiss Equestrian heeft ondertekend, de geldende reglementen en de waarden die de organisatie hanteert, is zijn huidige situatie niet langer verenigbaar met de vereisten om Zwitserland op het hoogste niveau te vertegenwoordigen“, aldus Swiss Equestrian.

De schorsing geldt voor onbepaalde tijd en zal regelmatig worden herzien door de selectiecommissie, afhankelijk van de verdere ontwikkelingen in de zaak van Schwizer.

Deze maatregel betekent niet dat Schwizer is uitgesloten van deelname aan nationale en internationale wedstrijden op individuele basis.

