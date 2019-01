Zwitserse overwinning met Nederlands tintje in Dubai

De Zwitserse Janika Sprunger won vanmiddag met haar KWNP-ruin Bacardi VDL de Wereldbeker Grand Prix in Dubai. Op de tweede plaats eindigde de Italiaan Paolo Paini met Ottava Meraviglia di Ca' San G.

Sprunger en Paini waren de enigste twee ruiters die een foutloze ronde wisten te springen in de 1,60m rubriek. De Zwitserse sprong het parcours rond in 49.96 seconden en won daarmee overtuigend van de Italiaan Paini, die er 51.29 seconden voor nodig had. Derde werd de Duitser Philipp Weishaupt met Che Fantastica. Deze combinatie zette een zeer snelle ronde neer in 47,85 seconden, vier strafpunten weerhielden hen echter van een hogere klassering.

Bron: Horses.nl