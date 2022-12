Alex Gill en Inaico VDL winnen 1.40m Franeker, Marriët Smit-Hoekstra pakt Grote Prijs

Jumping Franeker stond deze week in het teken van vier dagen springsport met rubrieken tot het 1.40m. Alex David Gill zegevierde in deze rubriek met de bij het KWPN goedgekeurde hengst Inaico VDL (v. Indoctro). In een tijd van 60.66 seconden schreef de stalruiter van de VDL Stud het 1.40m op zijn naam. Afsluitend werd de Grote Prijs gesprongen. In de achtkoppige barrage kwam Marriët Smit-Hoekstra als winnaar over de finish.

De amazone uit Friesland sloeg met haar overwinning in de Grote Prijs een mooie dubbelslag want eerder schreef ze ook al het 1.35m op haar naam. De Zirocco-Blue merrie Wadro’s Jerina ligt de amazone goed want ook internationaal liet de combinatie al mooie dingen zien. In de achtkoppige barrage van de Grote Prijs van Franeker was Marriët Smit-Hoekstra de enige die onder de 40 seconden wist te rijden. In een tijd van 39.77 seconden wist ze daarmee de Grote Prijs te winnen.

Age Flapper in vorm

Ook Age Flapper liet mooie dingen zien dit concours maar leek wel een abonnement te hebben op de tweede plaats. In het 1.40m moest Flapper alleen Alex Gill met Inaico voorlaten maar wist met Kyra (v. Grand Slam) wel knap tweede te worden. Hij reed de merrie in 62.99 seconden naar de finish en liet daarmee Marriët Smit – Hoekstra met Jappeloup Cooper (v. Casall) achter zich.

In de Grote Prijs reed Age Flapper wederom naar een tweede plaats. Dit keer zadelde de ruiter Interessant N (v. Namelus R) en reed in 42.51 seconden naar de finish. In de buurt van Marriët haar tijd kwam die niet maar het was wel ruim voldoende om Martine Gramsbergen – Hoekstra achter zich te laten. Zij reed Galeva H (v. Arezzo VDL) in 44.90 seconden naar de derde plaats.

Bron: Horses.nl