Alternatief programma Jumping de Achterhoek

In tegenstelling tot talrijke publieksevenementen tijdens het indoorseizoen blijft Jumping de Achterhoek op de kalender staan. Paardensportcentrum Lichtenvoorde komt echter wel met een alternatieve invulling voor de ruiters en bezoekers.

In de week van 2 tot en met 6 december wordt in Vragender een groot nationaal paardensportevenement georganiseerd in de bekende kerstsfeer van Jumping de Achterhoek.

Geen internationaal concours

”We hebben lang gesproken over de invulling van Jumping de Achterhoek. We kwamen er al snel uit dat het organiseren van een internationaal concours voor problemen zou gaan zorgen”, vertellen Eric en Nory Morssinkhof, eigenaren van Paardensportcentrum Lichtenvoorde. ”Met honderden ruiters en grooms in huis, een uitgebreid restaurant, VIP-loge en tribunes zoals we gewend zijn kun je de corona-maatregelen niet garanderen. Daarnaast bestaat de kans dat bepaalde landen dichtgaan, waardoor ruiters last-minute niet kunnen afreizen naar Vragender.”

Alternatief

Toch is er een alternatief gevonden. Tijdens de 7e editie van Jumping de Achterhoek kunnen de ruiters drie dagen op rij op hetzelfde niveau springen, alleen is er geen internationale status aan de rubrieken verbonden. De hoofdrubrieken zullen op 1.40/1.45m niveau worden verreden, met als slot de 1.45m Grote Prijs van de Provincie Gelderland. ”Er is uitvoerig overleg geweest met de provincie en de gemeente en zij blijven – ook in deze Corona tijd – achter Jumping de Achterhoek staan. Er is geen restaurant langs de ring en de feestavonden gaan niet door, maar we mogen wel sport en diverse side-events aanbieden. Ruiters kunnen hun paarden bovendien in staltenten laten verblijven.”

Programma

Het team van Jumping de Achterhoek buigt zich nu over het programma, waarbij ook ruimte zal zijn voor talentontwikkeling, ruiters met een handicap, een ondernemersmeeting en de jaarlijkse finales om de Achterhoek Anemone Horse Trucks Bokaal voor ponyruiters. Ook de finales van de gerenommeerde GMB jonge-paardencompetities vinden in deze week plaats.

Uitstraling waarborgen

”We gaan er alles aan doen om de uitstraling van Jumping de Achterhoek te waarborgen, zodat deelnemers, bezoekers en medewerkers weer goede herinneringen aan dit evenement kunnen ophalen”, vertelt Morssinkhof.

