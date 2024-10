Amber Kiewiet (14) wint Horses2fly finale 1,10: ‘Niet verwacht als eerste starter’

Na de voorrondes worden vandaag in Leeuwarden de Horses2fly finales gereden. De ruiters en amazones in de klasse 1,10 m. mochten de spits afbijten en daarmee tevens het springweekend van Indoor Friesland openen. Amber Kiewiet heeft Eric ten Cate als haar grote voorbeeld en ze heeft duidelijk goed naar hem gekeken, want in een barrage van maar liefst achttien combinaties was ze duidelijk de snelste. In een tijd van 25,05 seconden kwam ze met haar negenjarige merrie Glow of Fire van ’t Vhij (Latour VDM x Nimmerdor) over de finish.

De tweede plaats was voor Renate Beuving en de zesjarige merrie Next Passion (Chaccoon Blue x Whitaker). Het duo klokte 28,17 seconden. Als derde mochten Welmoed Agricola en haar zevenjarige ruin Kooifenne’s Mondriaan DN (Carrera VDL x Douglas) zich opstellen. Agricola had een eindtijd van 28,78 seconden.

Net een doolhof

Amber is pas veertien jaar en komt uit het Drentse Westerhaar. Gezien haar woonplaats heeft ze slechts twee selecties gereden, Tolbert en Sonnega, maar dat bleek genoeg. Amber: “Ik was nog nooit op Indoor Friesland geweest en het is nog groter dan verwacht, ik vind het hier net een doolhof. Het is wel heel mooi en ook netjes. Glow of Fire vond het vooral spannend. Ze is wel wat gewend, maar koeien en schapen in de ring heeft ze nog nooit gezien.”

Eerste starter

“Ik had gehoopt te winnen, maar niet verwacht toen ik zag dat ik als allereerste van start moest. Achteraf heeft dat wel goed uitgepakt, want ik zette een hele snelle tijd neer en daarom moesten degenen na mij er ook wel voor gaan, wat het risico op fouten natuurlijk vergroot. Ik geef toe dat ik bij het zien van de startlijst meer bezig was met de concurrentie dan met mijn eigen rit, dat moet ik in de toekomst voorkomen.”

Twintig jaar vooruit

“Glow of Fire loopt inmiddels 1,20 m. en wint veel. In principe blijven we ook in deze klasse rijden. De sponsor vindt het leuk dat we het zo goed doen en hoger hoeft niet zo nodig. Daar heb ik andere paarden voor. Glow was eerst van onszelf, maar nu van mijn sponsor. Natuurlijk is het leuk om haar in eigen bezit te hebben, maar eerlijk is eerlijk, op deze manier zijn wij twintig jaar vooruit geholpen. Dat heb ik nodig, want ik wil heel graag verder in de sport. Als er een paard in de buurt is, focus ik me daar op en ga ik in mijn bubbel.”

Herfstvakantie

“Mijn herfstvakantie? Die staat volledig in het teken van de paarden. Vandaag Friesland, morgen Groningen, gisteren was ik in Drenthe en zaterdag hoop ik hier de Horses2fly Super Final te mogen rijden. Ik vind het allemaal geweldig, op dit gedeelte met de pers na, daar moet ik erg aan wennen en zou ik niet iedere week willen.”

Uitslag

Bron: Indoor Friesland