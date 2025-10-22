Amber Kiewiet (15) wint tweede jaar op rij Horses2fly 1,10 m-finale

Na vele voorrondes worden vandaag in Leeuwarden de Horses2fly finales gereden. De ruiters en amazones in de klasse 1,10 m. mochten het spits afbijten en daarmee tevens het springweekend van Indoor Friesland openen. Veertig combinaties kwamen aan de start in deze klasse en maar liefst de helft mocht terug komen voor de barrage. De winnares werd net als vorig jaar in deze rubriek de pas vijftienjarige Amber Kiewiet. In het zadel van de tienjarige merrie Glow of Fire van ’t Vhij (v. Latour VDM) kwam ze over de finish in 30,99 seconden.

Ellen Liem Door

De jeugd heeft de toekomst blijkt maar weer eens, ook de nummers twee en drie zijn nog jong. De nummer twee was precies een halve seconde langzamer dan de winnares. De zestienjarige Jayden Woering mocht het rode lint in ontvangst nemen. Jayden reed de elfjarige ruin Juventus (v. Glasgow vh Merelnest) in een tijd van 31,44 seconden naar de eindstreep. De derde plaats was voor Anna Couperus die haar moeder Nella Bijlsma voor wist te blijven in de barrage. Anna is veertien jaar, reed de veertienjarige ruin Charmer des Terdix Z (v. Chamberlain Z) en finishte in 31,60 seconden.

Bijzonder verhaal

Amber Kiewit is pas vijftien jaar en haar grote voorbeeld is Eric ten Cate. Amber: “Mijn paard is een bijzonder verhaal. Ze stond als niet makkelijk bekend en via vrienden van ons ging ik haar rijden voor de verkoop. Echter het klikte zo goed tussen ons, dat we haar zelf gekocht hebben. Later heeft mijn sponsor haar overgenomen, vandaar het achtervoegsel. Ze kan heel lief zijn, maar alleen als het haar uitkomt. Ze is niet direct een knuffelpaard. Ze vindt alles eng, behalve in de ring. Eigenlijk vindt ze alleen springen heel leuk, dat is helemaal haar ding en verveelt haar nooit. Ik rijd haar nu twee jaar.”

Toekomst in de paarden

“Naast Glow of Fire heb ik nog drie paarden te rijden. Twee in het 1,30 m. en één in het 1,35 m. Hopelijk haal ik dit jaar mijn examen en dan wil ik me volledig op de paarden richten. Ik wil graag zo hoog mogelijk rijden en in de toekomst van mijn hobby mijn werk maken.”

Uitslag

Bron: Indoor Friesland