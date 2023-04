Ava Eden van Grunsven klasse apart in eerste onderdeel GVE Kampioenschap

In het eerste onderdeel van het Green Valley Estate Kampioenschap voor pony's vandaag op het toneel van het NK springen in Deurne was Ava Eden van Grunsven een klasse apart. Met Special Lady, waarmee ze vorig jaar op het EK in Strzegom deel uitmaakte van het bronzen team, was de amazone met grote afstand de snelste.

In het parcours direct op tijd kwam Ava Eden van Grunsven met haar 21-jarige merrie Special Lady in 63,96 seconden over de finish. Bij die snelle tijd kwam niemand in de buurt. Beste poging deed Yfke Priem maar zij had er met Tabaluga SP (v. The Breas My Mobility) 67,49 voor nodig en dat was ruim drie seconden meer dan de snelle rit van Van Grunsven.

Wilschut, nogmaals Priem en Kuijpers

Met 67,72 seconden volgde Lois Wilschut met Kyrian van Orchids (v. Kanshebber) als derde. Yfke Priem deed ook met haar tweede troef goede zaken, met Zafarano vh Gehucht Z (v. Zandor Z) volgde ze als vierde. De top vijf werd compleet gemaakt door Jersey Kuijpers met Lafaletta (v. Lasino).

Uitslag

Bron: Horses.nl