Bart Lips stuurt Casago II naar tweede plaats in Pavo Hengstencompetitie

Bart Lips deed in de Pavo Hengstencompetitie in het Azelhof in Lier goede zaken met Casago II (Casall x Carthago). De ruiter stuurde de Zangersheide-goedgekeurde hengst in de tweede manche voor zevenjarigen naar de tweede plaats. De zege ging naar thuisruiter Thibeau Spits en Nono van de Withoeve (Elvis ter Putte x Chellano Z).

Lips stuurde Casago II twee weken eerder in de eerste wedstrijd van de Belgische hengstencompetitie naar de overwinning. De hengst – een volle broer van Casago en een halfbroer van de KWPN-goedgekeurde hengst Harley VDL (v. Heartbreaker) – sprong in Lier foutloos rond in 30,42 seconden en was daarmee slechts één honderdste van een seconde langzamer dan de winnaar.

Bron: Horses.nl