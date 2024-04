Bas Moerings wint 1.40m Deurne met Kivinia

Tussen al het geweld om de felbegeerde Nederlandse titels stond er vandaag ook nog een 1.40m, verreden over fasen, op het programma in Deurne. De hoofdprijs in deze rubriek ging naar Bas Moerings en de negenjarige merrie Kivinia (v.I'm Special de Muze). Met in totaal 29 foutloze combinaties gaf hij met 35,54 seconden op de klok zijn concurrentie het nakijken.