Bas van der Aa wint Schröder Masterclass

De drieëntwintigste editie van de Schröder Masterclass kende een sterk veld met deelnemers uit binnen- en buitenland. De Zweedse Pernilla Josse, de Ier Matt Garrigan en de Tsjechische runner-up van vorig jaar Emma Spanko

gingen de strijd aan met lokale favorieten als Gerco Schröder en zijn zoon Lars, Peter Olthof, Eric ten Cate en Stijn Roelink. Uiteindelijk bleek Bas van der Aa met Shanroe Barney de snelste van het achttien koppige deelnemersveld en ging hij met de hoofdprijs naar huis.

Na twee rondes bleef er een groep van twaalf deelnemers over voor de barrage. Als tweede starter in de finaleronde zette Bas van der Aa direct een ijzersterke tijd neer, waar al zijn concullega’s zich op stuk beten.

Spanko komt net te kort

De Tsjechische Emma Spanko, die vorig jaar al met de tweede prijs naar huis ging, wist dit jaar wederom het dichtst bij de winnende tijd te komen. Met een hele korte wending kreeg ze het publiek op de banken, maar bleek uiteindelijk ze een halve seconde tekort te komen voor de overwinning.

Olthof en Garrigan samen op drie

Dat er in een barrage exact dezelfde tijd wordt gereden is uniek, maar het lukte Peter Olthof en de Ier Matt Garrigan. Zij klokten exact dezelfde tijd en eindigden daarmee ex aequo op een derde plaats.

Ereprijs door Jeroen Dubbeldam

Dit jaar werd er voor het eerst een extra prijs uitgereikt aan de ruiter die de mooiste stijl van rijden liet zien. De beoordeling lag in handen van voormalig Olympisch, wereld- en Europees kampioen Jeroen Dubbeldam. Hij riep Tom Brinkman uit als stilist van de avond.

Evenement dat leeft

Het was zoeken naar een plekje rondom de piste van de Schröder Masterclass, waaruit blijkt dat de Twentse bevolking de weg naar het Tubbergse centrumplein nog altijd goed weet te vinden. “We hebben vier dagen lang fantastische paardensport gezien,” vertelt organisator Jort de Wit. Op zaterdag en zondag ging de jeugd de strijd met elkaar en kende de Ladies Cup een prachtige winnaar. Op maandagavond was het de beurt aan de Golden Oldies en kreeg het publiek een spectaculaire menavond voorgeschoteld. “Het was weer een prachtige editie met een fantastische winnaar,” kijkt organisator Jort de Wit terug op een geslaagd evenement.

Schroder Masterclass. Foto: © Loes Wielheesen

Bron: Persbericht