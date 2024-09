Belgisch kampioenschap: Gilles Thomas neemt leiding over

In het eerste onderdeel van het Belgisch kampioenschap voor senioren in Lanaken eindigde Gilles Thomas op de derde plaats. Vandaag na het tweede onderdeel ligt de regerend Belgisch kampioen op goudkoers. Vorig jaar won hij de titel met Ermitage Kalone (v. Catoki), nu is Luna van het Dennehof (v. Prince vd Wolfsakker) zijn BK-partner. Het duo gaat aan de leiding met 0,35 strafpunten.