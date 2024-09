Belgisch kampioenschap: Gilles Thomas prolongeert titel

Na twee kwalificatierondes verscheen vandaag de top zestien aan de start van de finale om het Belgisch kampioenschap, een traditioneel onderdeel tijdens het WK Jonge Springpaarden in Lanaken. De regerend Belgisch kampioen, Gilles Thomas, ging net als vorig jaar als leider van het klassement de finale in en wist deze positie vast te houden. In het zadel van Luna van het Dennehof (v. Prince vd Wolfsakker) was het goud dan ook voor hem. Het zilver ging naar Nathan Budd, het brons werd omgehangen bij Rik Hemeryck.

In de finale, verreden over twee omlopen, kon het nog alle kanten op aangezien de top acht op minder dan één balk van elkaar stonden. Slechts vier van de zestien combinaties slaagden er de eerste ronde in om een foutloze rit neer te zetten, waardoor het klassement flink door elkaar werd geschud. Als laatste starter hield Gilles Thomas het hoofd koel en leverde een foutloze ronde af, waarmee hij zijn koppositie behield en als leider aan de tweede en beslissende ronde begon.

Spanning in tweede omloop

In de tweede ronde mocht Thomas opnieuw als laatste combinatie aantreden. Hij kon zich twee strafpunten voor tijd veroorloven, wat hem enige ademruimte gaf. Even leek het spannend te worden op de oxer van Eurohorse, maar met opnieuw een vlekkeloze ronde verzekerde hij zich van zijn tweede opeenvolgende Belgische titel.

Luna van het Dennehof haalt het goud binnen voor Gilles Thomas. Foto: Jacquelien van Tartwijk/Horses.nl

“Dit is een fantastische titel die alleen maar mogelijk is dankzij het volledige team rondom mij! Ik heb er even aan gedacht om dit jaar met een jonger paard aan de start te komen, maar het Belgisch Kampioenschap is en blijft toch speciaal en heb daarom toch maar voor Luna gekozen”, vertelt Thomas lachend. “Nonkel Marc is ooit tweede geworden op het Belgisch Kampioenschap met de moeder van Luna en de dag ervoor was er nog een embryo gespoeld. En dat is Luna geworden. Dus het zat al wel in mijn hoofd om haar eens aan de start te brengen op het Kampioenschap.”

Zilver

Nathan Budd begon de finaledag met de tienjarige hengst Touardo Blue Z (v. Toulon) als zesde in het klassement met een score van 3.26 strafpunten, maar dankzij twee foutloze rondes wist hij een indrukwekkende sprong in het klassement te maken en mocht hij dus het zilver in ontvangst nemen. “Touardo Blue arriveerde twee jaar geleden in mijn stal en het begin was zeker niet gemakkelijk. We hebben elkaar wat moeten leren kennen, maar zijn zeker het afgelopen jaar wel enorm gegroeid. Hij was de afgelopen maanden al in een uitstekende vorm, dus ik ben enorm blij dat ik dat hier vandaag heb kunnen verzilveren met een medaille. Het publiek was vandaag ook geweldig en stond er ook echt tot het allerlaatste moment.”

Zure tijdfout

Door het noteren van één tijdfout in de tweede omloop gaf Hemeryck het zilver uit handen. In het zadel van Navarro van het Eelshof (v. Jappelloup van het Dauwhof) greep hij het brons (3.78 strafpunten). “Twee jaar geleden werden we hier al vijfde op het Belgisch Kampioenschap en toen waren we de enige dubbel foutloze in de finale. Dikwijls is er tijdens zo’n finale ook maar 1 dubbel foutloze, maar dit jaar was het even anders met de fantastische prestaties van Gilles en Nathan. Ik ben dan ook heel blij met deze derde plaats, al blijft dat strafpuntje voor tijd in de beslissende ronde natuurlijk wel zuur.”

Doorbraak Gilles Thomas

Januari vorig jaar werd Thomas op het Belgische Equigala al verkozen tot ‘Rookie of the Year’, vanwege zijn doorbraak in de springsport bij de senioren. Zo won hij het voorgaande seizoen de vijfsterren Grote Prijs in Hickstead, werd derde in de Grote Prijs in het Canadese Calgary en vierde in Genève. Daarnaast maakte Thomas ook deel uit van het team dat de Nations Cup Finale won in Barcelona. Sindsdien heeft de 26-jarige springruiter een flinke opmars gemaakt in de springsport, onder meer met zijn Olympiadepaard Ermitage Kalone (v. Catoki).

Ook met zijn BK-paard Luna van het Dennehof is Thomas afgelopen seizoen succesvol gebleken. Zo pakte hij in mei de overwinning in de Global Champions Tour Grand Prix of Shanghai evenals een tweede plaats in de GCT Grand Prix van Cannes.

Annelies Vorsselmans

Annelies Vorsselmans ging met 1,88 strafpunten sterk de finale in, maar een balk in de eerste omloop kostte haar een podiumplaats. Met C. Kulottie W Z (v. Comme Il Faut) eindigde ze op de vierde plaats.

Annelies Vorsselmans met C. Kulottie W Z. Foto: Jacqueline van Tartwijk/ Horses.nl

Uitslag

