Belgisch kampioenschap: Jos Verlooy versterkt gouden positie

Nadat Jos Verlooy woensdag het eerste onderdeel van het Belgisch kampioenschap in Lanaken won, verstevigde hij zijn positie in het tweede onderdeel. Met FTS Killossery Konfusion (Livello x Cruising) was hij vandaag de enige uit de top vijf die opnieuw foutloos bleef. Daarmee ligt de drievoudig Belgisch kampioen (2019, 2020 en 2021) op goudkoers.

Met een foutloze ronde schoof Jan Vermeiren met Qmusic-K van ’t Kattenheye (Le Blue Diamond x Cornet Obolensky) op van plaats zes naar plaats twee. Op de voorlopige derde plek staat Sacha Beghuin met Elcup van Beek II Z (Elvis ter Putte x Armitage).

Philippaerts zakt van 2 naar 10

Voor Olivier Philippaerts verliep de dag minder succesvol: met Just Him (Toulon x Lancer II) kreeg hij op de laatste hindernis een springfout en zakte zo van de tweede naar de tiende plaats in de tussenstand.

Titelverdediger Thomas stijgt naar 5

Titelverdediger Gilles Thomas zette met Qiara de Kalvarie (Don’t Touch Tiji Hero x Zandor Z) een foutloze rit neer en stijgt daarmee naar de vijfde plaats, net achter Frederic Vernaet met Paulus-L (Corydon van T&L x Toulon).

Dicht bij elkaar

De beste 16 combinaties komen zaterdag terug voor de finale. Die ontknoping belooft spannend te worden: de eerste negen combinaties staan op minder dan één springfout afstand van leider Jos Verlooy.

Tussenstand

