Belgisch kampioenschap: Jos Verlooy zet eerste stap naar vierde titel

Jos Verlooy schreef in 2021 geschiedenis door voor het derde jaar op rij het Belgisch kampioenschap te winnen. Vandaag heeft de ruiter de eerste stap gezet om de titel te heroveren: met FTS Killossery Konfusion (Livello x Cruising) won hij in Lanaken het eerste onderdeel van het BK.

In deze eerste kwalificatie over 1,45 / 1,50 m. kwam Jos Verlooy in 71,01 seconden over de finish en dat was goed voor de eerste positie. Twee combinaties klokten ook in de 71 seconden en zaten Verlooy daarmee op de hielen.

Philippaerts en Berrittella

Olivier Philippaerts deed er met Just Him (v. Toulon) 71,34 seconden over en staat daarmee tweede. Het jongste paard in de top drie, de negenjarige Devino van’t Langeveld Z (v. Dayton Sitte), sprong onder Ugo Berrittella in 71,81 seconden naar de derde plaats.

Donderdag staat de tweede kwalificatie op het programma en zaterdag de finale.

Uitslag

