Bert-Jan Zuidema naar winst met Lubalia: ‘Helemaal niet beseft hoe mooi deze competitie is’

De 1.35m-finale van de Horses2fly Competitie 2023 op Indoor Friesland is gewonnen door Bert-Jan Zuidema en de zevenjarige merrie Lubalia (v. Dallas VDL) in de tijd van 34.39 seconden. Tweede werd Renate Beuving met de elfjarige ruin Hafony (v. Namelus R) in een tijd van 35.49 seconden en de derde plaats was voor Willem Verdonk met de achtjarige ruin Karamba (v. Zirocco Blue ) in een tijd van 35.38 seconden. De stalruiter van Stal Zoer had een goede dag, hij won eerder al de finale van de 1.20m-rubriek. Ook Renate mocht niet klagen, zij werd in diezelfde rubriek ook tweede.

Bert-Jan Zuidema: “Ik vind het hier echt super. Wat moet je hier nu nog van zeggen? Alles is top. Dit weekend kom ik zeker terug als publiek. Ik moet bekennen dat ik heb zitten slapen en kan mezelf wel voor mijn kop slaan. Ik heb helemaal niet beseft hoe mooi deze competitie is. Als ik dit had geweten, had ik meer selecties gereden en geprobeerd me met meer paarden in meer klassen te selecteren.”

Lubalia

“Overigens is het paard waarmee ik me geselecteerd had inmiddels verkocht naar Jordanië en de finale heb ik nu gereden met Lubalia uit de bekende Balia-stam. Daar ben ik dus heel tevreden over. Ze was goed bij de les en totaal niet onder de indruk van de entourage. De laatste lijn in mijn basisparcours had beter gekund, maar ze sprong toch en bleef foutloos.”

Uitslag

Bron: Indoor Friesland