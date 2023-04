Bethany Vos grijpt titel in GVE kampioenschap, Van Grunsven tweede

Ava Eden van Grunsven won de eerste twee onderdelen van het Green Valley Estate kampioenschap, maar kreeg in de tweede manche van de finale twee balken en eindigde daarmee net als Yfke Priem en Bethany Vos met twee pony's op 8 strafpunten. Daarmee werd de strijd om de medailles beslist in een barrage, waarin Vos met Still Got Me (v. Follow Me) de snelste tijd neerzette en de titel greep.

In de barrage zette Vos met Still Got Me als eerste starter een foutloze rit in 41,18 seconden neer. Yfke Priem en Zafrano van het Gehucht Z (v. Zandor Z) bleven daar met 4 strafpunten in 41,41 seconden achter. Met haar tweede pony Nashville B had Bethany Vos vervolgens pech, zij kreeg een valpartij. Daarna was het de beurt aan Van Grunsven. De amazone kwam met Special Lady 2,5 seconde tekort om de Vos van de eerste plek te stoten en moest genoegen nemen met het zilver.

Dagprijs voor Wolleswinkel

In het derde onderdeel over twee manches werd het beste resultaat neergezet door Elles Wolleswinkel. Met Glencroft Mac (v. Machno Carwyn) bleef ze als enige in beide manches foutloos. Lois Wilschut mocht de tweede prijs in ontvangst komen nemen, met Cogito (v. Leadership) finishte ze over beide manches in 4/82,58. Bethany Vos en Nashville B werden met 4/86,01 derde, vlak voor Amy Tan met Geena Lisa (v. Bonnie Prince Charli).

Uitslag derde onderdeel.

Eindstand.

Bron: Horses.nl