Bijna perfecte score voor young rider Anja Schwedt

De derde KNHS-Hartog Trophy competitie in 2022 werd zondag verreden bij Hippisch Centrum Exloo. Onder toeziend oog van coaches Nathalie van der Mei en Alwin Duiven kwamen er in de klassen pony’s, junioren en young riders diverse beloftevolle combinaties aan de start. “Ik vond het leuk om deze groep jeugdruiters te beoordelen en van commentaar te voorzien”, vertelt Natalie van der Mei.

“Je kunt ze wat tips meegeven en aangeven waar het in het parcours nog anders had gekund. Ik hoop dat ze er wat aan hebben en dat ze er wat mee doen.” Bij de junioren kwam een relatief grote groep aan de start. “Over het algemeen was het niveau wat wisselend. Je hebt kinderen die meerdere paarden of pony’s starten, soms zelfs in verschillende groepen, met meer ervaring.”

Graadmeter

“Sommigen reden met een heel duidelijk plan en anderen raakten in de proef een beetje in de war over het aantal galopsprongen in een bepaald lijntje. De parcoursbouwer, Sjack Meuleman, had een heel goed doordacht en mooi parcours gebouwd. Hoe iedereen met de uitdagingen in het parcours om ging, was een goede graadmeter. Hopelijk leren alle deelnemers uiteindelijk van een dag als deze.”

Junioren: Quinten ter Harmsel bovenaan

De uitslag van de top drie bij de junioren zat heel dicht bij elkaar, waarbij de winst uiteindelijk voor Quinten ter Harmsel met Frizzle Zizzle E.B. was. De vijftienjarige ruiter had in het eindklassement slechts 1 punt verschil met Remy Aerts die met Supreme optekende voor de tweede plaats. Remy, eveneens vijftien jaar, traint in Nederland, maar springt onder de Finse vlag. “Het was een plezier om deze jongens te zien rijden. Het zijn nog zulke jonge kereltjes, maar ze reden echt met verstand en wisten wat ze deden. Dat is mooi om te zien”, aldus Van der Mei.

Remy Aerts wint bij pony’s

Bij de pony’s en young riders waren de startaantallen minder dan bij de junioren, maar de hoogte van de punten was daar niet minder om. De nummer twee bij de junioren, Remy Aerts, eiste de winst op bij de pony’s. In het zadel van Addrigoole Sally kreeg hij de meeste waardering voor de eerste omloop voor zijn houding en zit en de wijze van rijden.

Bijna perfecte score voor Anja Schwedt

Bij de young riders kreeg niemand meer punten toegekend, zowel op het voorterrein als in de ring, dan Anja Schwedt – Moret. Met Stacini kreeg ze van Van der Mei maar liefst een 9,5 voor haar houding en zit en een 9 voor de wijze van rijden toegekend. “De punten op het voorterrein worden heel anders toegekend als in de ring. Maar over het algemeen zaten ik en Alwin goed op een lijn. Dat was bij dit meisje ook zo. Deze amazone was echt een plezier om naar te kijken. Ze bleef mooi in het ritme, was heel bewust met haar paard bezig en zat er super netjes op. Die hoge punten heeft ze dik verdiend.”

Bron: KNHS