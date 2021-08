Blom merriespringen: International Style VK en Joyce van de Kuilen winnen klasse Z

Op het zandterrein van de Tops International Arena worden vandaag de rubrieken voor 8- tot en met 10-jarige merries verreden. Joyce van de Kuilen won met International Style VK (Berlin x L’Amour) de klasse Z.

Met de door Mark van Kleef gefokte International Style VK ster sport-spr PROK D-OC (Berlin uit Life Style Z van L’Amour) sprong Joyce van de Kuilen als snelste foutloos rond in het tweefasen 1.30m. De top vijf bleef geheel foutloos en Willem Verdonk finishte als tweede met Blom’s Idense stb sport-spr (Zirocco Blue VDL uit Odense keur sport-spr van Lux, fokker C. Maas uit Galder).

Hengstenmoeder Isolde ES op 3

Terwijl haar zoon La Costa ES (v. Mosito van het Hellehof) foutloos was in de Blom Cup voor vijfjarigen, sprong moeder Isolde ES elite sport-spr PROK (Cumano uit Centerfold Z van Chellano Z, f/g Egbert Schep uit Tull en ‘t Waal) met Gerd Jan Horsmans naar de derde prijs in deze rubriek. Daarmee eindigden achtjarige merries in de top van het klassement.

Bron: KWPN