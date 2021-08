Blom merriespringen: Iris en Shane O’Meara aan kop in ZZ

Starpower TN-dochter Iris (mv. Larino) kwam vandaag als beste naar voren in het kampioenschap voor acht- tot en met tienjarige merries klasse ZZ op het bijterrein in Valkenswaard. De achtjarige merrie, die ook internationaal succesvol is, werd door Shane O’Meara in een snelle tijd en foutloos door het tweefasenparcours gereden.

Iris sport-spr (Starpower uit BB Queen stb-ext van Larino, fokkers H.A. en G.G. Schipper uit IJsselmuiden) werd in 2017 via de Dutch Sport Horse Sales verkocht en wordt gereden door Shane O’Meara, de stalruiter van eigenaar Manton Grange Stables. Deze opvallend presterende merrie heeft internationaal al heel wat overwinningen geboekt en draaide in Valkenswaard ook haar spreekwoordelijke hand niet om voor het parcours. O’Meara en Iris pakten de overwinning met ruim twee seconden voorsprong op de rest.

Cheung en De Vries

Nikita Cheung deed ook een goede poging met de negenjarige Noberlina van de Laarseheide Z (Nabab de Rêve uit Chinderlina Laarseheide Z keur sport-spr van Chin Chin), die uit de fokkerij van Cees Zandbergen komt, en eindigde knap als tweede. Nikki de Vries finishte geheel foutloos als derde met Gracia sport-spr (Calvino Z uit A’Etoile PROK van Indorado, fokker J.M. Verhoeven uit Sint-Oedenrode).

Bron: KWPN