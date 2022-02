Boost aan nationale springsport Midden-Nederland met Anemone Super Spring Series

Met twee indoor- en twee outdoorwedstrijden in Midden-Nederland geeft de Anemone Super Spring Series een nieuwe impuls aan de nationale springsport. De 1.45m Grote Prijzen zijn rijkelijk gedoteerd en vormen voor veel springruiters een mooi alternatief op de internationale springkalender. De eerste wedstrijd met rubrieken vanaf 1.30m tot en met 1.45m staat gepland op zaterdag 5 maart bij de Voornruiters in De Meern; de overige drie wedstrijden vinden plaats op respectievelijk het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo, de Zilfia’s Hoeve in Houten en Stal Groenendaal in Bunschoten.

Geïnspireerd door de Winter Classics in het oosten van het land zijn de Super Spring Series in het leven geroepen. Anemone Horse Trucks ondersteunt graag de springsport in Midden-Nederland en heeft zich daarom verbonden als hoofdsponsor aan de Anemone Super Spring Series. “Afgelopen winter hebben we genoten van de Winter Classics in het oosten van Nederland en zo kwamen we op het idee om een dergelijk concept ook in Midden-Nederland te lanceren”, aldus Mark Tolboom – één van de initiatiefnemers die samen met Walter Makker, Bart van der Maat en Peter van der Waaij deze serie heeft opgezet.

Alternatief voor tours

Met de wedstrijdreeks in maart en april biedt de Anemone Super Spring Series een alternatief voor

de tours in Zuid-Europa en een goede voorbereiding op bijvoorbeeld het Nederlands kampioenschap

in Deurne. “We gaan voor spannende sport met goede deelnemers, mooie accommodaties,

uitstekende parcoursbouwers en een flink gevulde prijzenpot!”

Programma van Anemone Super Spring Series

Nationaal 1.30m twee fasen speciaal

Nationaal 1.40m twee fasen speciaal

Nationaal 1.35m klassiek met barrage

Nationaal 1.45m Grote Prijs klassiek met barrage; €2.000 voor winnaar, €1.500 voor tweede plek en

€1.000 voor derde plek.

Wedstrijdplanning

Zaterdag 5 maart: de Voornruiters, De Meern (indoor)

Zondag 13 maart: Nationaal Hippisch Centrum, Ermelo (indoor)

Zaterdag 9 april: Zilfia’s Hoeve, Houten (outdoor)

Zaterdag 16 april: Stal Groenendaal, Bunschoten (outdoor)

Bron: Persbericht